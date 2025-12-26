Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, muere a los 65 años

El guitarrista y tecladista de The Cure, Perry Bamonte, falleció a los 65 años tras una breve enfermedad.

La banda de Robert Smith confirmó en su sitio web el deceso del músico, quien se unió definitivamente al conjunto a mediados de 1990 y participó en cuatro discos de música inédita.

Según datos del grupo, Bamonte participó en casi 500 conciertos, incluyendo los más recientes de 2024.

"Lo extrañaremos inmensamente", aseguró The Cure en un comunicado.