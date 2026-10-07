Piero, histórico cantautor y la voz detrás de "Mi viejo", muere a los 81 años

El cantante Piero, conocido por canciones como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", murió a los 81 años.

El deceso del artista, ocurrido este miércoles 7 de octubre, fue confirmado por sus cercanos a través de sus redes sociales, donde compartieron un sentido comunicado.

"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años", señalaron en la publicación, destacando que "su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros".

En el mismo mensaje, agregaron que "su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando", además de agradecer, en nombre de su familia y amigos, las muestras de cariño recibidas tras su muerte.

El legado musical de Piero

Nacido el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia, Piero Antonio Franco de Benedictis llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía apenas tres años y pasó parte de su infancia entre Banfield y Allen, en la provincia de Río Negro, donde comenzó a acercarse a la música.

Durante su juventud ingresó a un seminario, aunque finalmente abandonó la formación religiosa y se trasladó a Buenos Aires para dedicarse a la música, dando sus primeros pasos profesionales en la década de 1960.

Su debut televisivo ocurrió en 1964, cuando comenzó a participar en distintos programas interpretando canciones melódicas italianas, mientras poco a poco construía una identidad artística que más adelante se alejaría de sus primeros trabajos románticos.

En 1968 conoció al periodista y escritor José Tcherkaski, con quien formó una dupla creativa fundamental para su carrera y, un año después, llegó uno de sus mayores éxitos con "Mi viejo", canción que se convirtió en su sello y que posteriormente fue interpretada en distintas versiones alrededor del mundo.

A partir de entonces, Piero se consolidó como una de las voces de la canción popular y social con temas como "Pedro Nadie,Coplas de mi país" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", mientras su trayectoria también estuvo marcada por un período de exilio en España y su posterior regreso a Argentina, donde continuó desarrollando una carrera que incluyó más de 25 discos y miles de presentaciones.