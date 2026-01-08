Polémica entre Café Tacvba y Spotify: banda pidió retirar su catálogo de la plataforma

Rubén Albarrán, vocalista de Café tacvba, informó que la banda solicitó a Universal Music y Warner Music México que retiren de Spotify el catálogo del grupo, a fin de no financiar guerras y acciones reprobables de Estados Unidos.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, el cantante defendió que la plataforma contraviene su visión artística y su ética, explicando que la petición se basa en una serie de motivos y enlistó "las inversiones en armamento", "la publicidad de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)".

Asimismo, mencionó "la utilización de un royalty pool totalmente injusto", y criticó "la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas", sosteniendo que "la música debe tener significado y debe de apoyar a los pueblos y darles fuerza".

También comentó que el grupo busca evitar que sus ingresos terminen vinculados con conflictos, al afirmar: "No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables", mencionando además que el retiro se solicita "por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética tanto personal, como de banda".

Spotify responde a Café Tacvba

Por su parte, Spotify rechazó este jueves que la empresa financie acciones bélicas: "Respetamos el legado artístico de Café Tacuba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra", explicó la plataforma en un pronunciamiento compartido a EFE.

La polémica surgió tras el anuncio de Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, sobre una inversión realizada en junio pasado a través de su firma Prima Materia en la empresa europea de defensa Helsing, especializada en software de inteligencia artificial. No obstante, Spotify aclaró que Helsing es una compañía independiente que suministra tecnología de defensa a Ucrania.

Respecto a su vínculo con la ICE, la plataforma afirmó que "actualmente no hay anuncios de ICE" en su contenido y acotó que "la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del Gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas".

Sobre las regalías, la plataforma dijo que le "enorgullece" que la música de Café Tacvba haya generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años, señalando pagar "el 70% de nuestros ingresos a los titulares de derechos".

En su publicación, Rubén Albarrán llamó a escuchar a Café Tacuba en otras plataformas o incluso a "boicotear" Spotify, y a construir "un mundo más justo", donde la música conserve su valor. La petición del grupo se suma a la de otros artistas como Massive Attack, Björk, Lorde y Deerhoof.