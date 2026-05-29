Siguen las críticas a La Oreja de Van Gogh: "Amaia Montero jamás debió regresar"

"Esperpéntico. Desafinó a granel, mutilando sin control el brillante cancionero de la banda. Estuvo caótica, insegura, perdida". Así de lapidaria es la crítica en la prensa española al show que La Oreja de Van Gogh ofreció en Madrid, haciendo hincapié en el negativo rol que está jugando su histórica y retornada vocalista, Amaia Montero.

En El Periódico de España, el periodista Pedro del Corral repasó el show para 17 mil personas que el grupo dio en la capital hispana, resumiendo en un taxativo "cómo se echa de menos a Leire Martínez" y "Amaia Montero jamás debió regresar a La Oreja de Van Gogh".

"Es obsceno liderar así una gira que nació de la traición más sucia posible. No se ha preparado lo suficiente y, claro, a la hora de la verdad, todo se ha desmoronado", escribe sobre la actuación de Montero, cuando incluso se "usaron coros pregrabados a todo volumen para tapar sus numerosas imperfecciones".

En su relato, el reporteo ahonda en el problema que enfrenta el recordado grupo pop, porque este regreso con Montero incluye más de 30 conciertos -y posiblemente una etapa por América Latina, donde cosecharon amplio éxito.

"Ahogada y despistada, (Amaia) fue hilvanando sus temas fetiche con más pena que gloria. Su voz ha cambiado. Es lógico. El tiempo no pasa en balde. Lo que no es de recibo es afrontar un tour de 35 fechas con tales carencias", remata.