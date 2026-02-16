Pulp regresa a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Este lunes, la banda británica Pulp confirmó su regreso a Chile con la gira "Tú mereces más Pulp!.

A tres años de su última visita, los íconos del britpop llegarán para presentarse en el Movistar Arena el próximo 8 de junio.

En la cita, la agrupación liderada por Jarvis Cocker presentará "More", su primer álbum de estudio en 24 años, trabajo lanzado en 2025 y producido por James Ford, marcando el regreso discográfico de la banda tras más de dos décadas.

Venta de entradas

Las entradas para Pulp estarán disponibles a partir de este viernes 20 de febrero a las 10:00 horas a través del sistema Puntoticket.