Kast respaldó a Jouannet como futuro subsecretario: "No tengo ningún cuestionamiento"

El Presidente electo, José Antonio Kast, respaldó este lunes a su nominado como futuro subsecretario del Interior, Andrés Jouannet, quien ha sido blanco de críticas por sus sociedades con empresarios formalizados e investigados por la justicia.

Se trata del empresario chino Emilio Yang, imputado en una causa de tráfico de influencias relacionada a la diputada Karol Cariola (PC), y de Alberto Hadad, representante del gremio tragamonedas formalizado en 2019 por financiamiento irregular de la política.

Frente a esta polémica, el próximo jefe de Estado aseguró tener "la mejor opinión de nuestro subsecretario" y que los antecedentes que hoy generan controversia ya eran conocidos y públicos mucho antes de su nombramiento, criticando la "tensión mediática" tardía.

"Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea de tensión mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento", declaró Kast desde la Región de Los Lagos, donde se encuentra de vacaciones.

El futuro jefe de Estado destacó la carrera del próximo funcionario, indicando que sus asociaciones previas eran de conocimiento público. (FOTO: ATON)

Asimismo, hizo hincapié en la destacada carrera de Jouannet en el servicio público, afirmando que "ejerció un rol como diputado, como delegado provincial y un rol como intendente en gobiernos anteriores, los que hizo de manera destacada".

"Por lo tanto, yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Jouannet", puntualizó el republicano.