Qué se puede esperar del Super Bowl, según el "Bad Bunny Chileno"

Bad Bunny en el Super Bowl

Este domingo se celebra el Super Bowl, el evento deportivo más grande de Estados Unidos, que tiene a Bad Bunny como la estrella de su show de medio tiempo.

El Super Bowl LX Apple Music Halftime Show durará 13 minutos y el público se mantiene expectante sobre lo que pueda ofrecer el artista puertorriqueño, especialmente en un contexto cultural complejo para los extranjeros tras las recientes redadas del ICE en EE. UU, las que fueron denunciadas durante su discurso de agradecimiento en los Premios Grammy.

Expectativas de un show inédito

En entrevista con Magazine en Cooperativa, Lucas del Campo, el doble oficial de Bad Bunny en Chile, explicó qué se puede esperar de esta presentación.

"Será un show completamente en español, lo que va de la mano con su estilo musical. Él no canta música en inglés ni se adapta al mercado norteamericano, sino que el mercado norteamericano se ha adaptado a él. Creo que el Super Bowl no va a ser la diferencia, a pesar de ser una final de fútbol americano", explicó.

Orgullo y cultura latina

El "Bad Bunny Chileno" agregó que el objetivo principal del "Conejo Malo" es hacer que todos bailen: "No importa tu etnia, no importa tu cultura, no importa tu lengua nativa, todo el mundo va a querer bailar con su show. Por lo tanto, va a ser algo mágico".

Asimismo, enfatizó que en 2020, cuando el cantante participó junto a Shakira, Jennifer López y J Balvin, él pensó: "algún día él va a encabezar este evento".

"Como latino, creo que el logro más grande de Bad Bunny es que con su música nos ha hecho sentir orgullosos de quienes somos, de poder mostrar al mundo entero que la gente latina y nuestra cultura no es menos que la cultura anglosajona", concluyó.