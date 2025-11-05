Radiohead volvió a los escenarios a siete años de sus últimos conciertos

La noche de este martes el grupo Radiohead concretó su regreso a los escenarios tras haber ofrecido sus últimos shows en vivo en 2018.

En concreto los británicos actuaron en la ciudad de Madrid con un repertorio que hizo honor a su extensa discografía y que incluyó canciones poco habituales en sus shows como "Sit Down. Stand Up.", la cual fue interpretada por primera vez en más de 20 años.

Este es el primero de los cuatro conciertos que Radiohead ofrecerá en la capital española en esta atípica gira que también contempla paradas en Bolonia (Italia), Londres (Reino Unido), Copenhague (Dinamarca) y Berlín (Alemania).

Además, por primera vez en su carrera, los liderados por Thom Yorke realizan una gira sin tener material nuevo que presentar. Su último álbum "A Moon Shaped Pool" fue estrenado en 2016.