Rapera Ice Spice fue agredida por una fan mientras comía en un McDonald's

La rapera estadounidense Ice Spice fue agredida por una fanática mientras se encontraba comiendo en un local de McDonald's.

Desde TMZ informaron que el hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando la artista comía y conversaba con una amiga en el establecimiento de comida rápida, ubicado en Hollywood.

En las imágenes de la cámara de seguridad se observa a una joven que se acerca corriendo hacia ellas e intenta sentarse en la mesa, lo cual molestó a la cantante y le señala la puerta para que se marche.

Aquello no le gustó nada a la fanática, que procedió a golpear a Spice, desatándose el caos mientras la atacante es sacada del local por un amigo y la rapera se sube a las mesas para perseguirla. La discusión continuó en las afueras del recinto, entre insultos de un lado a otro.

La atacante, identificada como Vayah, se defendió al entregar su versión de lo sucedido, asegurando que solo buscaba demostrarle su admiración y que la rapera fue grosera con ella, tratándola de "perra", razón por la cual la golpeó.

El abogado de la rapera, Bradford Cohen, envió una declaración al citado medio en el que aseguró ya se hizo una denuncia ante la Policía de Los Ángeles por el "ataque injustificado" contra Spice y que emprenderán "todas las acciones legales necesarias para que los autores rindan cuentas por sus actos, tanto en el ámbito penal como en el civil".

"También estamos estudiando la posibilidad de exigir responsabilidades al local por su falta de medidas de seguridad adecuadas", agregó en el texto.