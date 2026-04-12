Rapero El Menor se convirtió en el campeón internacional de la Red Bull Batalla

El chileno El Menor se proclamó campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 tras imponerse en la final al peruano Almendrades la noche de este sábado.

El artista, cuyo nombre real es Efraín Jesús Reeve Barría, completó un desempeño impecable un repleto Movistar Arena de Santiago, donde creció batalla a batalla hasta adueñarse del cinturón.

El chileno superó en octavos a Reverse, en cuartos a Teorema en un duelo fratricida que terminó con un simbólico traspaso de banderas y en semifinales al colombiano Valles-T.

Además, durante el evento se anunció que Perú acogerá la Final Internacional de 2027, más de una década después de la última celebrada en el país, en 2016, cuando Skone se coronó campeón tras imponerse a Jota.

Así, El Menor es el primer chileno que se incorpora al palmarés histórico de campeones internacionales de Red Bull Batalla, junto a nombres como Frescolate (2005), Rayden (2006), Link One (2007), Hadrián (2008), Noult (2009), Dtoke (2013), Invert (2014), Arkano (2015), Skone (2016), Aczino (2017, 2021 y 2022), Wos (2018), Bnet (2019), Rapder (2020) y Chuty (2023 y 2024, compartido con Gazir).