Raphael en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

El cantante español Raphael volverá a Chile este 2026 de la mano de su gira "Raphaelísimo Tour".

El eterno Divo de Linares, que estuvo el territorio nacional por última vez hace dos años, se presentará en el Movistar Arena el próximo 12 de octubre.

Cabe recordar que el artista enfrentó un complicado cuadro de salud a finales de 2024, siendo diagnósticado con un linfoma cerebral primario, que lo mantuvo alejado de los escenarios durante un tiempo.

Venta de entradas

Las entradas para Raphael en Chile estarán disponibles en Puntoticket a partir del lunes 2 de febrero a las 11:00 horas, con preventa exclusiva para los afiliados a la caja de compensación auspiciadora.

En tanto, la venta general iniciará una vez agotada la preventa.