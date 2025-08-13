Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Reggaetonero Jhayco fue arrestado en Miami por posesión de drogas

La policía detuvo al músico conduciendo sin licencia y bajo la influencia de las drogas.

Reggaetonero Jhayco fue arrestado en Miami por posesión de drogas
El cantante puertorriqueño Jhayco fue arrestado este martes en el condado de Miami-Dade (EE.UU.), acusado de posesión de cocaína y cannabis, según el expediente judicial de esa jurisdicción de Florida.

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2:55 hora local (6:55 hora GMT) de la madrugada mientras conducía por la ciudad de Miami a baja velocidad.

Los agentes señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba la licencia de conducir.

En el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con unos 7 gramos de cannabis cada una, y en los bolsillos del detenido tres bolsitas transparentes con cocaína, con un peso total aproximado de 2 gramos.

De acuerdo con los registros oficiales, Jhayco enfrenta dos cargos, uno por posesión de cocaína, por el que ya abonó una fianza de 2.500 dólares, y otro por posesión de cannabis, por el que abonó 500 dólares. El músico ya fue dejado en libertad tras el pago de su fianza.

