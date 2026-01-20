Reportan quiebre sentimental entre Karol G y Feid después de tres años juntos

Luego de casi tres años juntos, la relación entre Karol G y Feid habría llegado a su fin.

De acuerdo a TMZ, los artistas colombianos habrían terminado hace unos meses de manera discreta, dando paso a varias especulaciones sobre el estatus de su romance.

Asimismo, fuentes cercanas declararon al citado medio que la ruptura "fue amistosa" y que ambos "mantienen una buena relación".

El vínculo entre los reguetoneros inició durante el "Bichota Tour" de la cantante, donde invitó a "Ferxxo" a ser parte de la gira como telonero.

En tanto, Karol G confirmó la relación en 2023, calificándola como un episodio positivo de su vida. "Algo que me devolvió y me regaló la relación tan bonita que tengo con él, tan sana, tan divertida, tan todo, fue como esa humanidad", comentó en su documental de Netflix.

De momento, ni Feid ni la intérprete de "Ivonny Bonita" se han referido a la separación.