Robbie Williams supera a Los Beatles y hace historia en las listas musicales del Reino Unido
Robbie Williams rompe un récord histórico en el Reino Unido al superar a Los Beatles gracias al éxito de su nuevo disco Britpop.
Robbie Williams rompe un récord histórico en el Reino Unido al superar a Los Beatles gracias al éxito de su nuevo disco Britpop.
El cantante británico Robbie Williams hizo historia en el Reino Unido al superar a Los Beatles con más álbumes que llegaron al número uno de las listas de éxitos del país, según anunció este viernes la Official Charts Company.
Con su disco de estudio Britpop, publicado la semana pasada, Williams alcanza su decimosexto álbum en la cima como solista, superando al grupo de Liverpool, que hasta ahora tenía el récord con 15 discos en primera posición.
Solo su álbum Reality Killed The Video Star (2009) no logró llegar al primer puesto, quedándose en el número dos.
Entre sus discos que alcanzaron el número uno se incluyen títulos como Life Thru A Lens (1997), I've Been Expecting You (1998), Sing When You're Winning (2000), Escapology (2002), Intensive Care (2005), Take The Crown (2012), The Heavy Entertainment Show (2016), XXV (2022) y Better Man (2025).
"Britpop es el disco que siempre quise hacer y ver que se convierte en mi decimosexto álbum número uno significa todo para mí", declaró Williams a la Official Charts Company.
"Gracias a todos los fans que me han apoyado en cada paso; habéis hecho realidad mis sueños", agregó el artista, reconociendo que "nunca habría creído que esto fuera posible" cuando comenzó su carrera con la banda Take That en 1990.
Por su parte, Martin Talbot, director de Official Charts, señaló que "hay récords y récords, y el logro de Robbie Williams de alcanzar su decimosexto álbum número uno es simplemente extraordinario".
"Ni siquiera el confiado joven de 16 años de Stoke-on-Trent habría pensado que esto era posible cuando se unió a Take That en 1990. Hoy es el artista con más álbumes número uno en la historia del Reino Unido", afirmó.
En total, Robbie Williams suma 21 discos número uno considerando sus trabajos con Take That, mientras que Paul McCartney mantiene el récord de más álbumes número uno en total, como solista y con The Beatles, con 23.