A los 64 años murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

A los 64 años murió el guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, Felipe Staiti.

El músico argentino, que asumió como vocalista de la banda tras el fallecimiento de Marciano Cantero en 2022, se encontraba hospitalizado en Mendoza a raíz de complicaciones de salud.

Los medios argentinos dieron cuenta de que Staiti venía arrastrando un grave deterioro físico desde finales de 2024, cuando sufrió una infección bacteriana, cuadro que empeoró por su condición de celíaco y que derivó en una deshidratación profunda.

Esto impactó en su estado de salud general y obligó a la banda a suspender varias presentaciones, mientras se recuperaba tanto en peso, musculatura y potencia vocal.

Previo a su partida, tenía planes de una gira por EE.UU. entre junio y julio y un disco de grandes éxitos con artistas invitados, tanto de Argentina como internacionales.

Staiti, junto a Cantero y Daniel Piccolo, fue parte de la fundación de la banda, en 1979, y de un primer lustro lleno de presentaciones en bares, pero sin mayor suerte ni publicaciones.

En 1984 editaron el disco "Enanitos Verdes", el que los consagró inmediatamente gracias a la gran rotación que tuvo el sencillo "Aún sigo cantando" en las radios de Buenos Aires. Luego, en 1986, publican "Contrarreloj", donde venía la canción "Tus viejas cartas", otro clásico inmediato.

"El extraño de pelo largo" y "Te vi en un tren" serían parte del tercer disco, "Habitaciones extrañas" (1987), el que los traería en el verano de 1988 al Festival de Viña del Mar, donde fueron parte de la primera jornada.

"Un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino", escribió el secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, al despedir al músico en en su cuenta de Instagram, donde expresó que "la cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables".