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Tópicos: Magazine | Música | Rock

Vocalista de Mötley Crüe fue atacado por su pareja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Rain Hannah fue detenida por golpear a Vince Neil en Tennessee.

Vocalista de Mötley Crüe fue atacado por su pareja
 @thevinceneil/Williamson County Sheriff's Office
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El músico estadounidense Vince Neil, cantante de la banda Mötley Crüe, fue atacado por su pareja, lo que derivó en el arresto de la mujer, bajo cargos de violencia doméstica.

Según medios de espectáculos y música, Rain Hannah fue detenida el pasado domingo luego de que una discusión con Neil escalara hasta daños en la casa que comparten y ataques físicos contra el también solista.

Tras ser apresada por la policía del condado de Williamson, en el área metropolitana de Nashville, Tennessee, Hannah quedó en libertad tras el pago de una fianza de 5.000 dólares.

En tanto, el portal TMZ agregó que la pareja había retomado su relación tras separarse a raíz de una supuesta infidelidad de Rain Hannah, aunque ninguno de los involucrados confirmó la situación.

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