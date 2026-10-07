Rosalía recibe el Premio Nacional de Músicas 2026 en España

La cantante española Rosalía fue galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 de España, dotado con 30.000 euros, informó el Ministerio de Cultura y Deporte de ese país.

El jurado valoró especialmente "la trascendencia artística de su disco 'LUX' (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público".

El fallo también destaca su "trayectoria de alcance internacional caracterizada por la investigación, el riesgo y la evolución creativa a través de la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas, reflejo de su enorme capacidad para combinar vanguardia y patrimonio".

Por último, se ha destacado "su contribución a la proyección global de la música española y su habilidad para aunar talentos y aportaciones de otros artistas, poniendo en valor la colaboración en el proceso de la creación artística".

Joan Manuel Serrat, Amaral, Luz Casal, Kiko Veneno, La Mala Rodríguez, Rozalén o Rodrigo Cuevas se encuentran entre los artistas que han recibido con anterioridad esta distinción.

Una carrera luminosa

Rosalía comenzó su carrera discográfica en 2017 con "Los Ángeles", un álbum que partía de su estudio del flamenco y que ya fue merecedor del Premio Ruido de la prensa especializada al mejor disco español de aquel año.

La misma suerte corrió su siguiente trabajo, "El mal querer" (2018), en el que incorporó a esas influencias la música urbana y el pop para facturar un trabajo que despertó la atención de la prensa internacional, que lo incluyó entre lo mejor de 2018, con éxitos como "Malamente".

Su ánimo experimental siguió manifestándose en su tercer disco de estudio, "Motomami" (2022), que de nuevo recibió el aplauso de crítica y público, sumando nuevos galardones a una carrera avalada por dos premios Grammy y trece Latin Grammy, entre ellos el de álbum del año por ese trabajo.