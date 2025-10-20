Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Rosalía se toma las calles de Madrid para anunciar nuevo álbum "Lux"

Publicado:
Periodista Digital: EFE/Cooperativa.cl

La cantante hizo una aparición sorpresa en la Gran Vía de la capital española.

Rosalía se toma las calles de Madrid para anunciar nuevo álbum
Este lunes, la cantante Rosalía llegó hasta la Gran Vía de Madrid para confirmar el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio.

La artista, que llegó en un Nissan GTR adornado con un rosario, apareció frente a una repleta plaza de Callao vestida de blanco, donde presentó la portada de "Lux" -donde aparece vestida de monja-, que estará disponible el próximo 7 de noviembre. 

Previamente, un anuncio en Times Square "arruinó" el guion original, filtrando horas antes la portada y título del disco. "Se suponía que tenía que salir antes en Callao", comentó la española en Tiktok.

No es la primera vez que Rosalía juega al despiste en la promoción de su álbum: los últimos días, había dejado pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título "Berghain", el nombre de la discoteca de tecno más mítica de Berlín.

"Lux" será el cuarto disco de estudio de la estrella catalana, tras "Los ángeles" (2017), "El mal querer" (2018) y "Motomami" (2022).

La semana pasada aseguró en el pódcast Radio Noia que este es el primer trabajo que ha hecho "sin miedo al fracaso".

