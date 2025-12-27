Paine: Hombre recibió dos balazos desde un auto en movimiento

Durante la madrugada de este sábado, un hombre de 45 años quedó en riesgo vital tras ser baleado desde un vehículo en movimiento en la comuna de Paine.

El ataque se registró en la intersección de O'Higgins con Jacaranda, hasta donde llegó personal de Carabineros tras recibir el aviso de una persona gravemente herida en la vía pública, quien presentaba dos impactos balísticos, uno en la mano y otro en el muslo izquierdo.

Según los antecedentes preliminares, el afectado se encontraba compartiendo con otras personas cuando un automóvil pasó por el lugar y desde su interior se efectuaron los disparos.

El hombre intentó huir, pero debido a la gravedad de sus heridas se desplomó a pocos metros del sitio del ataque.

El herido fue trasladado inicialmente por una ambulancia del SAMU local y posteriormente derivado hasta el Hospital El Pino, donde permanece internado en riesgo vital.

La fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Yasna Pastén, indicó que "el contexto del ataque aún está siendo investigado" y que "no se descarta una eventual vinculación con tráfico de drogas".