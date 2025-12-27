Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.9°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Paine: Hombre recibió dos balazos desde un auto en movimiento

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De nacionalidad chilena y 45 años, está en riesgo vital en el Hospital El Pino.

Paine: Hombre recibió dos balazos desde un auto en movimiento
 Fiscalía ECOH

La Fiscalía no descarta que el incidente esté vinculado con tráfico de drogas.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante la madrugada de este sábado, un hombre de 45 años quedó en riesgo vital tras ser baleado desde un vehículo en movimiento en la comuna de Paine.

El ataque se registró en la intersección de O'Higgins con Jacaranda, hasta donde llegó personal de Carabineros tras recibir el aviso de una persona gravemente herida en la vía pública, quien presentaba dos impactos balísticos, uno en la mano y otro en el muslo izquierdo.

Según los antecedentes preliminares, el afectado se encontraba compartiendo con otras personas cuando un automóvil pasó por el lugar y desde su interior se efectuaron los disparos.

El hombre intentó huir, pero debido a la gravedad de sus heridas se desplomó a pocos metros del sitio del ataque.

El herido fue trasladado inicialmente por una ambulancia del SAMU local y posteriormente derivado hasta el Hospital El Pino, donde permanece internado en riesgo vital.

La fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Yasna Pastén, indicó que "el contexto del ataque aún está siendo investigado" y que "no se descarta una eventual vinculación con tráfico de drogas".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada