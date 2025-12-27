Ubicaron a Alexis entre los peores fichajes de Manchester United post era Ferguson

Alexis Sánchez fue incluido por la prensa inglesa como uno de los peores fichajes de Manchester United luego de la salida de Alex Ferguson de la banca, entrando en la sección de "fracasos totales" de un listado recopilatorio.

A raíz de los malos resultados de los "Red Devils" desde la salida del histórico DT en 2013, el medio inglés The Telegraph realizó un ranking de los 71 fichajes en estos últimos 12 últimos años.

Tras un exitoso paso por Arsenal, el "niño maravilla" recayó en los "Diablos Rojos" ha pedido de José Mourinho, pero la estadía del chileno en el equipo no reflejó para nada su paso por los "Gunners".

Por ello, Sánchez ocupó el puesto 69 e indicaron en una palabra que fue un error garrafal su contratación: "El Manchester City también buscaba fichar al delantero chileno, uno de los delanteros más peligrosos de la Premier League con el Arsenal. Su contrato con el Emirates estaba a punto de vencer, lo que implicaba un traspaso bajo y un salario altísimo".

"El United se adelantó y presentó a Sánchez con un vídeo suyo tocando el piano. Nunca se asentó en el club y, tras una temporada completa, fue cedido al Inter de Milán, donde el United pagó una indemnización de 9 millones de libras solo para deshacerse de él. Finalmente, se incorporó al club de forma permanente. Su enorme impacto negativo en la estructura salarial se sintió durante años", añadieron.

Antony y Jadon Sancho son quienes ocupan el penúltimo y último lugar, respectivamente. Mientras que Bruno Fernandes, Zlatan Ibrahimovic y Juan Mata fueron valorados como los mejores de este período.