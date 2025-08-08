Shakira agradece a Chris Martin por "intentar arreglarla" en pleno concierto

La cantante colombiana, Shakira, y el líder de Coldplay, Chris Martin, han protagonizado en los últimos días una serie de interacciones públicas que han hecho saltar las alarmas entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando Shakira, durante su concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, dedicó su emotiva canción "Antología" al vocalista británico, quien se encontraba entre el público.

"Esta canción es para todos los que me apoyaron cuando no estaba dando lo mejor de mí", anunció Shakira desde el escenario. Luego, dirigiéndose directamente a Martin, añadió: "Chris, eres uno de ellos, lo sabes. Muchas gracias por intentar arreglarme", frase que ha sido interpretada como una alusión a la canción "Fix you", de Coldplay.

@radiocorazonperu ❤️‍🩹🥺¡HERMOSA AMISTAD! Ayer en el SoFi Stadium, #Shakira dedicó Antología a #ChrisMartin mientras él estaba en el público. Al inicio del concierto, #Shaki también mencionó que su color favorito esta noche era el amarillo, claramente referenciando Yellow de Coldplay 💛 #coldplay #LMYNLWorldTour #shakirafans #relationships #famosos #viral #celebridades #fyp #viral #parati #sofistadium #coldplayfans #dakotajohnson ♬ Yellow - Coldplay

El momento se volvió aún más significativo cuando, más tarde en el mismo show, la artista mencionó: "Mi color favorito esta noche es el amarillo", un claro guiño al éxito "Yellow" de la banda británica.

La conexión entre ambos artistas se hizo evidente cuando aparecieron juntos en fotografías del backstage, que Shakira posteriormente compartió en sus redes sociales con el mensaje: "No hay nada como cuando un colega a quien respetas y admiras viene a ver tu show".

Ida y vuelta musical

Este intercambio de afectos no fue unidireccional. Según reporta La Nación, días antes, durante el concierto de Coldplay en Miami, Chris Martin había modificado la letra de "Yellow" para incluir un fragmento de "Hips Don't Lie", el famoso éxito de Shakira, sabiendo que ella se encontraba entre el público junto a sus hijos Milan y Sasha.

La barranquillera, visiblemente emocionada, compartió en sus redes: "Nunca pensé que iba a escuchar esto. Gracias Coldplay por mencionarme".

Mientras los seguidores especulan sobre la naturaleza de esta conexión, analizando cada gesto y palabra compartida, lo cierto es que estos intercambios públicos han demostrado al menos una profunda amistad y respeto mutuo entre dos de las figuras más importantes de la música contemporánea.