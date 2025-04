Shakira dedicó especial mensaje a Chile: "Por ustedes, todo vale la pena"

Tras postergar sus shows en Chile durante marzo por fallas técnicas, Shakira regresó a territorio nacional para presentar su gira "Las Mujeres Ya No Lloran Tour".

La noche de este viernes, alrededor de las 21:10 horas, la cantante ingresó al escenario para dar el primero de tres conciertos en el Parque del Estadio Nacional, donde repasó sus más de 30 años de carrera.

"Estoy aquí Chile, gracias por esperarme. Por ustedes me salto cualquier obstáculo que me ponga la vida, como una loba que va a encontrarse con su manada chilena", dijo la colombiana a los presentes, consignó Emol.

El especial mensaje de Shakira a Chile

En la jornada de este sábado, la voz de "La Loba" compartió en sus redes un cariñoso mensaje para su fanaticada chilena.

"Mientras atravesaba la Cordillera, pensaba: 'Estos 13000 kilómetros de ida y vuelta, los volvería a recorrer cuantas veces fuera'. Por ustedes, todo vale la pena", dijo durante el show, según un posteo de Instagram.

En tanto, Shakira volverá a presentarse este sábado 5 y el lunes 7 de abril, fecha que aún cuenta con localidades disponibles mediante el sistema Puntoticket.