Shakira es nominada por primera vez al Salón de la Fama del Rock & Roll junto a Mariah Carey y Oasis

La cantante colombiana Shakira fue nominada por primera vez al Salón de la Fama del Rock & Roll, con sede en Estados Unidos, entre los 17 postulados de esta edición, en un proceso que reconoce a figuras con al menos 25 años desde el lanzamiento de su primera grabación.

Entre los candidatos también aparecen Mariah Carey, Iron Maiden, Oasis y New Edition, además de The Black Crowes, Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, Billy Idol, INXS, Joy Division/New Order, P!NK, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan. Diez de ellos fueron considerados por primera vez.

La intérprete es la única representante latina en esta selección, un año después de que Maná fuera nominado sin lograr finalmente el ingreso. En el caso de Shakira, su primer álbum fue "Magia" (1991), mientras que su peak internacional llegó con "Pies descalzos" (1995), cumpliendo con los 25 años requeridos desde su debut para el reconocimiento.

El presidente de la Fundación, John Sykes, destacó: "Esta variada lista de talentosos nominados reconoce las caras y los sonidos en constante evolución del rock & roll y su continuo impacto en la cultura juvenil", afirmó.

Tras esta etapa se abrirá un proceso de votación cuyos resultados se anunciarán en abril. Los elegidos podrán ingresar en las categorías de Influencia musical, Excelencia musical o el Premio Ahmet Ertegun para no intérpretes.

Fundado en 1983 y ubicado en Cleveland, Ohio, el Salón distingue cada año a figuras con impacto significativo en la industria, donde ya forman parte artistas como The Beatles, Madonna y Michael Jackson. "La incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll es el mayor honor musical y estamos deseando celebrar la promoción de 2026 este otoño", dijo Skyes.