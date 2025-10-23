31 Minutos vuelve con Radio Guaripolo 2 al Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Tras el arrollador éxito de su concierto Tiny Desk, el proyecto 31 Minutos anunció un especial concierto en el Movistar Arena.

Se trata de una nueva función de Radio Guaripolo 2, el espectáculo que presentaron este año en el mismo recinto, pero también en Puerto Montt, Temuco y Concepción.

En esta oportunidad se trata de una fecha única que revivirá este show, el primero de 31 Minutos en Santiago desde la grabación de su Tiny Desk a comienzos de octubre.

¿Cuándo es?

El show de Radio Guaripolo 2 de 31 Minutos quedó fijado para el 31 de enero de 2026 en el Movistar Arena.

La preventa de entradas iniciará al medio día de este lunes 27 de octubre en Puntoticket. En tanto la venta general iniciará el miércoles 29 de octubre.