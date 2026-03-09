Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

AC/DC ya está en Chile para sus dos shows: Revisa horarios y teloneros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda se presentará en el Parque Estadio Nacional el 11 y 15 de marzo.

AC/DC ya está en Chile para sus dos shows: Revisa horarios y teloneros
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los miembros de la legendaria banda AC/DC ya se encuentran en Chile para los dos conciertos que ofrecerán en el país durante esta semana.

El pasado sábado los australianos aterrizaron en Santiago en un vuelo privado proveniente de Brasil, donde ya realizaron tres presentaciones en el marco de su gira "POWER UP".

La parada siguiente de su recorrido por Sudamérica es Chile, con dos shows agendados para este miércoles 11 y domingo 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional. Actualmente sólo quedan entradas para el concierto del domingo en Ticketmaster.

Horarios y teloneros

La productora DG Medios reveló los horarios para los shows de AC/DC en Chile, así como los nombres de las bandas que abrirán la jornada:

  • 16:00 Apertura de puertas
  • 18:30 Hielo Negro
  • 19:30 The Pretty Reckless
  • 21:00 AC/DC

Accesos

Los accesos al Parque Estadio Nacional estarán dispuestos según las siguientes ubicaciones:

  • PIT, Cancha Frontal y Movilidad Reducida por Avenida Marathon
  • Cancha Frontal por Avenida Pedro de Valdivia
  • Cancha General por Guillermo Mann

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada