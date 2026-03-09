AC/DC ya está en Chile para sus dos shows: Revisa horarios y teloneros

Los miembros de la legendaria banda AC/DC ya se encuentran en Chile para los dos conciertos que ofrecerán en el país durante esta semana.

El pasado sábado los australianos aterrizaron en Santiago en un vuelo privado proveniente de Brasil, donde ya realizaron tres presentaciones en el marco de su gira "POWER UP".

La parada siguiente de su recorrido por Sudamérica es Chile, con dos shows agendados para este miércoles 11 y domingo 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional. Actualmente sólo quedan entradas para el concierto del domingo en Ticketmaster.

Horarios y teloneros

La productora DG Medios reveló los horarios para los shows de AC/DC en Chile, así como los nombres de las bandas que abrirán la jornada:

16:00 Apertura de puertas

18:30 Hielo Negro

19:30 The Pretty Reckless

21:00 AC/DC

Accesos

Los accesos al Parque Estadio Nacional estarán dispuestos según las siguientes ubicaciones: