Aespa vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

El grupo surcoreano Aespa anunció su regreso a Chile en el marco de su nueva gira mundial "2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY".

El cuarteto, que debutó en suelo nacional en 2023, volverá para presentarse en el Movistar Arena el próximo 6 de septiembre.

La gira marcará una nueva etapa para el girl grouo tras su segundo álbum de estudio, con un espectáculo completamente renovado en términos de puesta en escena, narrativa visual y diseño, diferenciándose de su anterior tour "SYNK : æXIS LINE".

Venta de entradas

Las entradas para Aespa en Chile tendrán una primera preventa el 6 de mayo entre las 9:00 y 14 horas para fans con membresía en Weverse, quienes deberán registrarse previamente para acceder al proceso.

Ese mismo día, a partir de las 14:01 horas, se realizará una preventa para clientes de banco auspiciador y compañía telefónica, la cual contará con un 20% de descuento. Ambas etapas estarán disponibles a través del sistema Puntoticket.

Finalmente, la venta general comenzará el 8 de mayo a las 14:01 horas mediante la misma plataforma.