Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.5°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Aespa vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El girl group surcoreano llegará con su su gira "Synk: Complæxity Live Tour".

Aespa vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El grupo surcoreano Aespa anunció su regreso a Chile en el marco de su nueva gira mundial "2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY". 

El cuarteto, que debutó en suelo nacional en 2023, volverá para presentarse en el Movistar Arena el próximo 6 de septiembre. 

La gira marcará una nueva etapa para el girl grouo tras su segundo álbum de estudio, con un espectáculo completamente renovado en términos de puesta en escena, narrativa visual y diseño, diferenciándose de su anterior tour "SYNK : æXIS LINE".

Venta de entradas 

Las entradas para Aespa en Chile tendrán una primera preventa el 6 de mayo entre las 9:00 y 14 horas para fans con membresía en Weverse, quienes deberán registrarse previamente para acceder al proceso.

Ese mismo día, a partir de las 14:01 horas, se realizará una preventa para clientes de banco auspiciador y compañía telefónica, la cual contará con un 20% de descuento. Ambas etapas estarán disponibles a través del sistema Puntoticket.

Finalmente, la venta general comenzará el 8 de mayo a las 14:01 horas mediante la misma plataforma.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada