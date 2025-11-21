Andy Bell de Erasure vuelve a Chile en 2026: Fechas, recintos y entradas

Andy Bell, la inconfundible voz de Erasure y uno de los íconos más influyentes del synth-pop mundial, confirma su esperado regreso a Chile.

El regreso de Bell a los escenarios chilenos coincide con un momento particularmente vibrante de su carrera: la presentación de "Ten Crowns", su tercer álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde "Non-Stop" (2010).

Este nuevo disco, fruto de más de una década de colaboración con el productor Dave Audé, fusiona dance, eurodisco y elementos de gospel, dando vida a un sonido fresco, emocional y profundamente personal.

¿Dónde y cuándo es?

Los shows de Andy Bell en Chile se realizarán el 16 de enero en el Teatro Caupolicán y el 17 de enero en el Arena Monticello. Para el primer concierto, las entradas tienen valores entre 39.675 y 112.700 pesos, en Puntoticket; mientras que para la segunda fecha los valores van entre 29.900 y 115.000 pesos, en Ticketmaster.