Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Arcángel vuelve a Chile en 2026: Recinto, fecha y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cantante vendrá a presentar su disco "La 8va Maravilla”.

Arcángel vuelve a Chile en 2026: Recinto, fecha y venta de entradas
El reggaetonero Arcángel anunció su regreso a Chile con un show enmarcado en su gira "La 8va Maravilla Tour", con la cual celebra sus 20 años de carrera musical.

El puertorriqueño aprovechará la ocasión para presentar su más reciente disco titulado de la misma forma, el cual cuenta con colaboraciones con Daddy Yankee, Sech, Ricky Martin, Feid y Beéle, entre otros.

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Arcángel quedó fijado para el próximo 31 de agosto en el Movistar Arena.

Las entradas podrán adquirirse desde las 10:00 horas de este jueves 5 de marzo en Puntoticket.

