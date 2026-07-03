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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Así será la edición 2026 del festival Ruidosa Fest

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cartel es 100% femenino e incluye también shows de stand up.

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Dos días de duración, 22 conciertos y dos shows de stand up contempla la edición 2026 del festival Ruidosa Fest, iniciativa creada por la cantante Francisca Valenzuela y que volverá a tener como locación el Parque O'Higgins.

Además, la iniciativa "100% femenina" incluirá seis paneles de conversación, una feria de emprendimiento y organizaciones sociales, activaciones publicitarias e instalaciones artísticas y educativas, detalló la producción.

Como cabeza de cartel aparece la rapera dominicana Tokischa, que cuenta con colaboraciones con Rosalía, Madonna, J Balvin y Ozuna. Además, están las presentaciones de Pabllo Vittar, Ana Tijoux, Cancamusa, Denisse Malebrán, Karla Melo, Dúo Pajaritos, Camila Moreno, Loyaltty, Soulfía, KUINA y la propia Valenzuela.

Además, estarán en el festival las comediantes Asskha Sumathra y Alison Mandel.

Ruidosa Fest se realizará los días sábado 10 y domingo 11 de octubre, y tendrá entradas a la venta a través de Puntoticket desde las 10:00 horas del lunes 6 de julio, con valore desde 44.850 pesos, para fans registrados; y de 90.850 pesos para público general.

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