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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Babasónicos vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los referentes del rock latino traerán su nuevo show "Cuerpos".

Babasónicos vuelve a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
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La banda Babasónicos volverá a Chile con su espectáculo "Cuerpos", una experiencia que fusiona su identidad musical con una puesta en escena de vanguardia. 

Los referentes del rock latino se presentarán el próximo 21 de noviembre en el Movistar Arena. 

El anuncio se enmarca en el buen momento del grupo tras el lanzamiento de su más reciente álbum, "Cuerpos Vol. 1", trabajo con el que han reforzado su propuesta artística y sonora en la escena actual.

Venta de entradas

Las entradas para Babasónicos estarán disponibles en Puntoticket a partir del miércoles 29 de abril al mediodía, con preventa exclusiva para afiliados de Caja Los Andes. 

En tanto, la venta general iniciará el jueves 30, en el mismo horario y mediante el mismo sistema. 

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