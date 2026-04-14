Babymetal confirmó coordenadas de su primer Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Babymetal, el fenómeno japonés del "kawaii metal", finalmente confirmó las coordenadas de su regreso a Chile con show propio en el emblemático escenario del Movistar Arena.

La agrupación liderada por Suzuka Nakamoto, Moa Kikuchi y Momoko Okazaki tendrá su debut en solitario en el recinto santiaguino el próximo 3 de diciembre, como parte de su gira sudamericana que también las llevará por México, Brasil, Perú y Argentina.

Junto a su banda Kami Band, el trío de japonesas promete un espectáculo impactante con una potente puesta en escena y su distintivo sonido que fusiona el metal con el pop japonés.

En este gran salto de la banda en Chile, luego de su paso por el festival Knotfest de 2024 en el Parque Estadio Nacional y el side show que ofrecieron en el Centro Basel durante aquella visita, la agrupación presentará su último álbum, "Metal Forth", junto con repasar otros grandes éxitos de su carrera.

Entradas

Desde Chargola Pro y Master Live informaron que la venta de entradas será a través del sistema PuntoTicket, con una preventa para quienes se inscribieron en el sitio oficial de las niponas que se extenderá entre el lunes 20 de abril (desde las 10:00 horas) al martes 21 de abril (hasta las 22:59 horas).

En paralelo, habrá una preventa Spotify el martes 21 de abril, desde las 10:00 a las 22:59 horas; mientras que la venta general iniciará el miércoles 22 de abril a las 10:00 horas.