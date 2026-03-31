El fenómeno Baby Metal vuelve a Chile: agendan show en el Movistar Arena

El trío japonés de "metal kawai" Baby Metal dará un gran salto en Chile, y luego de ser parte del cartel en 2024 del festival Knotfest en el Parque Estadio Nacional, ahora llegará con un show propio, y en un gran escenario santiaguino.

Durante su visita al país, el grupo además ofreció un side show en el Centro Basel, en Independencia, pero se trató de un concierto de aforo menor por el recinto, y que se agotó en pocas horas.

Ahora, y con entradas generales a la venta desde el 10 de abril, Baby Metal confirmó que se presentará en el Movistar Arena el 2 de diciembre de 2026.

Los fans de las niponas podrán inscribirse hasta el 5 de abril en el sitio oficial para acceder al día siguiente a una preventa especial; aunque no se especifica ningún valor o ticketera.