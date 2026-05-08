Bajista chileno de Korn celebra vistiendo la camiseta de Everton: "Hoy se juega de local"

Utilizando la camiseta de Everton, Ra Díaz, bajista chileno de Korn, festejó el poder presentarse ante el público nacional por primera vez como parte de la formación de la emblemática banda liderada por Jonathan Davis.

En la previa al concierto de este viernes en el Parque Estadio Nacional, el músico viñamarino compartió una postal en su cuenta de Instagram en la cual expresa su felicidad por "jugar de local" en su país.

"Hoy se juega de local", escribió en la publicación, donde el Hijo Ilustre de Viña del Mar posó junto a un bajo que tiene la bandera chilena.

Antes de subirse a los escenarios junto al grupo de nu metal, el chileno acumula en su currículum trabajos junto a Suicidal Tendencies, Tom Morello y Ritmo Machine, entre otros.

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La apertura de puertas para el concierto de Korn fue a las 16:00 horas en el Parque Estadio Nacional, teniendo como teloneros a Seven Hours After Violet (18:00 horas) y a Spiritbox (19:15 horas).

En las cercanías al recinto, habrá cortes de tránsito desde las 16:00 horas hasta la medianoche en tramos de avenida Marathon, Guillermo Mann y avenida Pedro de Valdivia.

Además, el Metro de Santiago tendrá extensión horaria hasta la medianoche ingresando por las estaciones Estadio Nacional, Nuñoa y Ñuble de Línea 6, con estaciones de salida solamente por las líneas 3 y 6, junto con refuerzo del sistema de buses RED.