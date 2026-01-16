Beto Cuevas y Aterciopelados anuncian show conjunto en Movistar Arena

El cantante Beto Cuevas y el grupo Aterciopelados anunciaron un concierto en conjunto en el Movistar Arena de Santiago.

El líder de La Ley y los colombianos llegarán al recinto con un show en conjunto que promete cruzar sus repertorios, y que además contará con invitados especiales.

"Siempre he sido un profundo admirador de la música de Aterciopelados y de su inconfundible originalidad estilística. Tocar con ellos en mi país es una oportunidad para compartir mi cultura y seguir cultivando nuestra amistad", destacó Cuevas, quien se encuentra promocionando su álbum acústico.

¿Cuándo es?

El show de Beto Cuevas y Aterciopelados en Movistar Arena se realizará el próximo 24 de abril.

Las entradas se pondrán a la venta al mediodía de este viernes 16 de enero en Puntoticket.