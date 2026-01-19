Síguenos:
supergeek

Magazine | Música | Shows en vivo

Cancelan show de Mr. Bungle en Concepción por catastróficos incendios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"La prioridad es la seguridad de la comunidad", señaló la banda de Mike Patton.

Cancelan show de Mr. Bungle en Concepción por catastróficos incendios
La banda Mr. Bungle canceló su concierto en la ciudad de Concepción debido a los devastadores incendios que afectan a la Región del Biobío.

"En este momento de catástrofe la prioridad es la seguridad de la comunidad, el respeto y el acompañamiento hacia quienes sufren esta tragedia", indicó el grupo estadounidense en un comunicado.

Los liderados por Mike Patton se iban a presentar este 22 de enero en el Gimnasio Municipal de la capital del Biobío.

"Acompañamos con profunda empatía a cada vecino de Penco, Tomé, Lirquén, Palomares, Laja, Nacimiento, Concepción y las zonas afectadas. La entereza de la gente del sur siempre ha sido un ejemplo; hoy nos unimos a su sentir, con la esperanza puesta en la pronta recuperación de sus hogares y su entorno natural", agregaron.

Además detallaron que el proceso de devolución de entradas se producirá de forma automática.

