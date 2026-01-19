Cancelan show de Mr. Bungle en Concepción por catastróficos incendios

La banda Mr. Bungle canceló su concierto en la ciudad de Concepción debido a los devastadores incendios que afectan a la Región del Biobío.

"En este momento de catástrofe la prioridad es la seguridad de la comunidad, el respeto y el acompañamiento hacia quienes sufren esta tragedia", indicó el grupo estadounidense en un comunicado.

Los liderados por Mike Patton se iban a presentar este 22 de enero en el Gimnasio Municipal de la capital del Biobío.

"Acompañamos con profunda empatía a cada vecino de Penco, Tomé, Lirquén, Palomares, Laja, Nacimiento, Concepción y las zonas afectadas. La entereza de la gente del sur siempre ha sido un ejemplo; hoy nos unimos a su sentir, con la esperanza puesta en la pronta recuperación de sus hogares y su entorno natural", agregaron.

Además detallaron que el proceso de devolución de entradas se producirá de forma automática.