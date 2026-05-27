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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Candelabro anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: Fecha y venta de entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda chilena acaba de realizar un show en el Teatro La Cúpula.

Candelabro anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: Fecha y venta de entradas
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A pocos días de haber marcado un hito en su carrera con su show en el Teatro La Cúpula, la banda chilena Candelabro anunció su concierto más masivo hasta la fecha.

La banda liderada por el cantante Matías Ávila estrenó en 2025 "Deseo, carne y voluntad", su aclamado segundo disco de estudio con el cual pudieron debutar en el pasado festival Lollapalooza.

Tras un sólido inicio de 2026, los autores de "Domingo de ramos" confirmaron una presentación en el Teatro Caupolicán, el recinto más grande en el que han actuado en solitario.

Fecha y entradas

El show de Candelabro quedó agendado para el próximo 8 de diciembre en el Teatro Caupolicán. Las entradas se pondrán a la venta este 1 de junio en sistema Puntoticket.

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