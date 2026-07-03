Colo Colo ofrece el Monumental para shows de BTS: ya contactaron a la productora

Ante la negativa del Instituto Nacional del Deporte (IND) de autorizar los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, Colo Colo ofreció las dependencias del Estadio Monumental como alternativa para albergar los shows de los ídolos del K-pop en Chile.

En conversación con radio ADN, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro -consecionaria que administra al popular equipo- confirmó el interés formal del club por recibir el evento.

En este contexto, el dirigente aseguró que el recinto cuenta con todas las condiciones y la disposición logística para recibir a la masiva fanaticada del septeto, cuyo regreso está programado para el 14, 16 y 17 de octubre.

Asimismo, Mosa señaló que ya están en contacto con DG Medios, quienes deberán evaluar si toman la propuesta del coliseo de Macul, manteniendo las fechas originales del "Arirang World Tour".

La propuesta de la administración de Colo Colo llega un día después de que el IND bajara su acuerdo con la productora, argumentando razones técnicas. Al respecto, la ministra del Deporte, Natalia Duco, defendió la medida señalando que "es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado", explicando que un montaje de 360° y 600 toneladas dañaría irreversiblemente la cancha de Ñuñoa.

Además, la opción del Monumental toma fuerza debido a que los organizadores locales mantiene un contrato anual vigente para realizar 11 shows masivos en el recinto de Macul.

Y es que, a pesar de que el Gobierno ofreció la explanada del Parque Estadio Nacional -lo que motivó al Festival MUDA a adelantar sus fechas al 3 y 4 de octubre-, las exigencias técnicas del espectáculo internacional requieren un recinto cerrado tradicional.