Cuarteto de Nos regresa a Chile: Somos una banda de rock rara

El músico Roberto Musso, miembro fundador de la banda uruguaya de rock alternativo Cuarteto de Nos, aseguró a Cooperativa que le gusta la definición "minimalista" que le da las redes sociales al grupo: "Una banda de rock rara".

"Para mí, es la que encaja mejor con nosotros como para decirle a alguien lo que tenés que escuchar", aseguró el músico entre risas.

Es que, como reconoció el vocalista y guitarrista, "también es cierto que Cuarteto es una banda tan variada en rock, pero fusionado con más géneros y las letras tan particulares, que hacen que vos, para poder presentarle a un amigo o a alguien que querés introducir al mundo del Cuarteto, tenés que presentarle un set de cinco, seis, siete canciones, para que vea un poco todo lo que se compone ese mundo de personajes del Cuarteto".

Por ello, Musso siente que la citada definición que más le gusta para describir a la banda nacida en Montevideo: "Más que de rock alternativo, es más rock raro".

Los charrúas, que se presentaron en 2025 en el Movistar Arena, vuelven a suelo nacional con un denominado "tour cápsula", llamado "ASÍ SOY YO", que contempla cinco únicos conciertos en cinco capitales latinoamericanas -Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Ciudad de México-, centrados en sus discos editados desde 2006.

De cara a su regreso el próximo 5 de diciembre al recinto del Parque O'Higgins, ahora llamado Santander Arena, Musso describió sus shows como "una suerte de catarsis psicológica colectiva", siendo cada presentación "una especie de multidimensionalidad de sentimientos, igual que es la vida misma".

Roberto Musso describió sus shows como "una suerte de catarsis psicológica colectiva". (Foto: Cuarteto de Nos)

"Me da la impresión de que la gente pasa por todos los estados de ánimo, nosotros también, pero hay una energía muy alta y, sobre todo, porque hoy por hoy el público mayoritario del Cuarteto es público muy joven. O sea, no es lo habitual para bandas de rock y en los shows del Cuarteto -yo no te miento-, el 70 a 75 por ciento de la gente que va son quinceañeros o de 16, 17, 18 años, ¡que conocieron ellos al Cuarteto antes que los padres! Es muy loco, muy loco eso", sinceró el músico uruguayo, lo cual ha llevado a que estén viviendo el momento "de más convocatoria de la banda de toda la historia".

"El público chileno aprecia mucho que te vayas ganando el lugar a fuerza de tocar"

Respecto a su relación con Chile, que ha ido de escenarios pequeños -el primero del que se tiene registro es de 2010 en La Batuta- a sumar una veintena y un segundo arena, Musso sostuvo que ha sido un recorrido similar al vivido en otros países: empezando como una banda under hasta consolidar la creciente popularidad construida en el país con shows en los escenarios más grandes.

"El público chileno en particular, pero el público roquero en general aprecia mucho eso, de que te vayas ganando el lugar a fuerza de tocar y que no vengas a pasarle por arriba a otras, y eso se valora mucho", destacó el uruguayo, por lo que "ese camino que hemos construido en cada en cada país, y Chile no es la excepción, nos está dando sus frutos totalmente ahora".

Incluso, en lo que se refiere a la fanaticada chilena, esta aumentó exponencialmente tras la pandemia, incluyendo su presentación en Festival REC, agotar dos presentaciones en el Teatro Caupolicán y su masivo show del Movistar Arena en 2025.

"Nos sorprendió a nosotros mismos también", señaló.

"Habrá que esmerarse más en hacer buenas composiciones humanas"

Musso también abordó la polémica relación reciente entre la música y la tecnología con la irrupción en la industria de herramientas como la inteligencia artificial (IA), aunque su visión en menos pesimista que la de varios colegas.

"No le tengo miedo" a la IA, aseveró el músico, reconociendo que "soy pro-tecnología siempre y pro-avance de lo que sea herramientas para ayudar a tener una vida mejor en cualquier aspecto".

El uruguayo enfatizó en ha sido "socio de la tecnología" en "todo lo que ha sido herramienta para ayudar sobre todo a mí en la parte de composición, todo eso", pero admitió que la IA "asusta por los avances" que está teniendo. De hecho, ya ha escuchado canciones cantadas por él que jamás había cantado, ya que fueron hechas con IA por sus fans.

"Habrá que esmerarse más en hacer buenas composiciones humanas", sentenció Musso.

Aunque ya hay localidades agotadas, todavía quedan entradas para su show en el Santander Arena del 5 de diciembre, disponibles a través de Puntoticket.