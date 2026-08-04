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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Cuarteto de Nos volverá al Movistar Arena: fecha y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Será la segunda vez de los uruguayos en el recinto del Parque O'Higgins.

Cuarteto de Nos volverá al Movistar Arena: fecha y entradas
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La banda uruguaya de rock alternativo Cuarteto de Nos programó el segundo show de su carrera en el principal escenario techado de Chile y regresará al Movistar Arena de Santiago el 5 de diciembre.

Los charrúas tuvieron en 2025 su primera presentación en el recinto del Parque O'Higgins, consolidando la creciente popularidad que han construido en el país.

Ahora, la banda nacida en Montevideo está enfocada que un denominado "tour cápsula", llamado "ASÍ SOY YO" y que contempla cinco únicos conciertos en cinco capitales latinoamericanas -Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Ciudad de México-, centrados en sus discos editados desde 2006.

Las entradas, a través de Puntoticket, saldrán a la venta a las 11:00 horas del 5 de agosto, para clientes del auspiciador; y desde las 11:00 horas del 5 de agosto para público general.

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