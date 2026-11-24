Durante febrero pasado, Cultura Profética estuvo en Chile y se presentó en el Surfest y en Arena Monticello, y ahora programó su regreso al país para 2027, con un show dedicado al estreno en vivo de su nuevo disco, "En Bucle".

La banda puertorriqueña de reggae, nacida en 1996, se apresta además a celebrar los 30 años de su primer álbum, "Canción de Alerta", grabado en los Marley Music Studios de Jamaica.

El cuarteto, ganador de un premio Grammy latino y nominado a los Grammy en EE.UU., se presentará en Santiago el 25 de abril próximo, en el Santander Arena.

Las entradas, a través de Puntoticket, tendrán una preventa exclusiva para clientes del auspiciador desde el miércoles 25 de noviembre, y para público general estarán disponibles desde el jueves 26; con precios desde 23.000 pesos.