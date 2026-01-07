De Ana Tijoux a Inti-Illimani: Festival MUDA anuncia sus primeros artistas

El Festival MUDA anunció a sus primeros artistas confirmados para su próxima edición, que se realizará el 7 de marzo en el Estadio Nacional.

El encuentro, que une música, derechos humanos y arte, reunirá a destacadas figuras de distintas generaciones y estilos en un escenario cargado de memoria y significado.

Entre los nombres confirmados se encuentran Ana Tijoux, Javiera Mena, Inti-Illimani, Camila Moreno, Los Tetas, Electrodomésticos, Mauricio Redolés, MC Millaray y Metalengua, además de invitados internacionales como Alain Johannes y Bixiga 70, junto al argentino Piero.

La propuesta busca cruzar trayectorias, géneros y miradas, combinando referentes históricos con voces contemporáneas. A esto se suma la Banda de la Memoria, un proyecto colectivo que reinterpreta canciones con contenido social y político desde una perspectiva actual.

Desde la organización adelantaron que este anuncio es solo el primero, ya que en las próximas semanas se revelarán nuevos artistas que se sumarán a una jornada pensada como un gesto cultural y colectivo en uno de los principales sitios de memoria del país.