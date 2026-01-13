Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Dream Theather regresará a Chile durante abril de 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda estadounidense tuvo dos fechas agotadas en el Movistar Arena durante diciembre de 2025.

Dream Theather regresará a Chile durante abril de 2026
 @DreamTheather
En portada

Dream Theather anunció su regreso a Chile, luego de su exitoso paso por Santiago a fines de 2024, con un show el 22 de abril próximo en el Movistar Arena, y centrado en dos discos: "Parasomnia" (2025) y "A Change of Seasons" (1995).

Los titanes del metal progresivo terminaron en marzo del año pasado su gira de celebración de 40 años de carrera con un concierto en el Radio City Music Hall de Nueva York.

"Parasomnia" es el primer disco de estudio que Dream Theater graba con el baterista Mike Portnoy desde 2009, cuando el quinteto editó "Black Clouds & Silver Linings".

La venta de entradas tendrá dos etapas, partiendo al mediodía del jueves 15 de enero para fans registrados y para público general desde el mediodía del viernes 16 de enero, a través de Puntoticket.

Las + leídas
