Easykid anuncia su primer estadio: Fecha, recinto y venta de entradas

El cantante Easykid confirmó la realización del concierto más importante de su trayectoria, el cual marcará el inicio de una nueva etapa artística y conceptual en su carrera.

Tras consolidar su ascenso con masivos espectáculos y agotar entradas en recintos como el Movistar Arena, el exponente urbano se presentará el próximo 14 de noviembre de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El espectáculo llegará impulsado por el universo de "Soy Un Fatalista", una narrativa que el músico ha comenzado a revelar en sus redes sociales y que adelanta una nueva era creativa. Este concierto promete ser el encuentro definitivo con "El Culto", la fiel comunidad de seguidores que ha acompañado su crecimiento desde los inicios.

"En este concierto van a poder ver el resultado de este nuevo proyecto 'Soy un fatalista', donde el objetivo será liberar todo lo que hemos estado guardando dentro", comentó el propio Easykid sobre el anuncio. El artista añadió que "todo lo que iré mostrando en estos meses previos va a terminar explotando esa noche en el estadio, y sé que mucha gente va a querer ser parte de eso".

Venta de entradas

El concierto de Easykid tendrá una preventa exclusiva para clientes de la compañía telefónica y el banco auspiciador, que comenzará el lunes 1 de junio a partir de las 11:00 horas.

Por su parte, la venta general de entradas se llevará a cabo el martes 2 de junio desde las 11:00 horas, y ambas ventas serán a través de Ticketmaster.