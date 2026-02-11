Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Elena Rose anuncia visita a Chile: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantautora venezolana vendrá en mayo a Chile.

Elena Rose anuncia visita a Chile: Fecha, recinto y entradas
La cantautora Elena Rose anunció un concierto en Chile en el marco de su próxima gira "Bendito Tour de Verano".

En octubre pasado la venezolana-estadounidense estrenó su primer disco "Bendito Verano" con colaboraciones junto a Young Miko, Eladio Carrión y Rawayana, entre otros.

En esta ocasión Rose -que ha compuesto para artistas como Paloma Mami, Tini, Daddy Yankee y Becky G- presentará este álbum, además de temas de su extensa lista de colaboraciones.

¿Cuándo es?

El show de Elena Rose en Chile está fijado para el próximo 9 de mayo en el Teatro La Cúpula en el Parque O'Higgins. Las entradas se pondrán a la venta a las 12:00 horas de este jueves 12 de febrero en Puntoticket.

