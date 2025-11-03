Emily Armstrong conquistó al público chileno en el regreso de Linkin Park al Estadio Nacional

El regreso de Linkin Park a Chile marcó un nuevo capítulo en la historia del grupo este domingo, cuando la banda californiana debutó en el Estadio Nacional ante miles de fanáticos que presenciaron su transformación musical junto a Emily Armstrong, la vocalista que asumió el desafío de continuar el legado de Chester Bennington.

El concierto, parte de la gira promocional de su disco "From Zero", comenzó con la presentación de la banda chilena Tenemos Explosivos, para continuar con la cantante Poppy en la apertura y, finalmente, iniciar una cuenta regresiva que encendió la expectación del público con la canción "Golden" de HUNTRIX.

Desde el primer tema, "Somewhere I Belong", la potente voz de Armstrong se impuso con naturalidad. Sin pausas, el grupo continuó con "Points of Authority" y "Crawling", mostrando una conexión fluida entre la nueva formación y los clásicos que definieron a una generación.

Durante el espectáculo, Mike Shinoda se encargó de mantener el pulso del show alternando rapeos, solos y guiños a su proyecto "Fort Minor", mientras Armstrong desplegó toda su técnica en canciones como "Over Each Other", "Waiting for the End" y "Two Faced".

Shinoda se acercó al público para regalar su jockey antes de desatar "One Step Closer", mientras Poppy y Armstrong unieron sus voces en un potente dúo. Luego, la cantante emocionó con "Lost", acompañada por las luces de los celulares.

Más tarde, "What I've Done", "Numb" y "Bleed it Out" sellaron un tramo de comunión entre la nostalgia y la nueva etapa del grupo, para luego cerrar con "In the End" y "Faint", causando una ovación generalizada hacia esta renovación artística de la banda.