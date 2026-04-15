Kast denunció "pesada carga" y criticó 20 años de gestión económica en su primera cadena nacional

En su primera cadena nacional, emitida este miércoles por la noche, el Presidente José Antonio Kast dedicó una parte central de su mensaje a fustigar las gestiones económicas y fiscales de los Gobiernos de los últimos 20 años.

Desde Cerro Castillo, el Mandatario describió el escenario recibido como una "pesada carga económica", fundamentada en cifras que calificó como "duras" y que, a su juicio, explican el estancamiento del país.

"En un mes hemos comenzado a mostrar que las cosas están cambiando y que todos los proyectos que, respetando las reglas, permitan generar más empleo y progreso económico para Chile, son y serán bienvenidos. Este es el Gobierno de emergencia que prometimos. No era retórica; son hechos concretos que van a cambiarles la vida a millones de chilenos, pero hay una tarea más grande que no puede esperar: Chile tiene que volver a crecer con fuerza y generar empleos. Y para entender por qué es tan urgente, hay que mirar con honestidad la pesada carga económica que nos han entregado", dijo el gobernante.

Deuda pública "sin control"

Según Kast, "en los últimos 12 años, Chile creció en promedio apenas un dos por ciento anual", un ritmo que palidece frente al vigor mostrado en décadas anteriores.

Uno de los puntos más críticos del discurso fue la denuncia sobre el descontrol de las cuentas fiscales.

"Al mismo tiempo, la deuda pública creció sin control durante casi 20 años, pasando de 7.600 millones de dólares en 2006 a más de 155.000 millones de dólares hoy. Solo en intereses, pagamos un 5% de nuestro presupuesto nacional", denunció.

Kast enfatizó que "el Gobierno anterior incumplió su propia regla fiscal tres años seguidos" y que solo en 2025 el déficit estructural alcanzó un 3,6% del PIB, el nivel más alto registrado en periodos sin crisis.

Respecto a la política tributaria, el Presidente arremetió contra las reformas implementadas hace 12 años, las cuales, según su análisis, prometieron una recaudación que "nunca llegó".

Kast sostuvo que dichas medidas provocaron la caída del crecimiento y la contracción de la inversión, afirmando que "ese no fue un accidente: fue la consecuencia predecible de creer que subir impuestos genera riqueza. No la genera; la desplaza o la expulsa del país".

En materia de gestión estatal, el Mandatario criticó el aumento de la burocracia que ha paralizado proyectos de inversión. Detalló que, en la última década, los plazos para aprobar estudios de impacto ambiental aumentaron un 90%, superando los 1.100 días de trámite.

Al respecto, sentenció que "ese es el Estado que recibimos: gastando más de lo que ingresa y con una deuda que creció sin interrupción por casi veinte años".

Crisis migratoria

El Presidente también vinculó la crisis de seguridad con la gestión migratoria anterior, asegurando que "nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos vinculados a redes de crimen organizado".

Acusó que algunos de estos inmigrantes están vinculados a redes de crimen organizado que "introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido", lo que motivó la implementación inmediata del Plan Escudo Fronterizo en su primer mes de gestión.

Finalmente, Kast justificó la urgencia de Ley de Reconstrucción como una forma de romper con el ciclo de ineficiencia que, según él, caracterizó a la Administración pasada.

"El Gobierno anterior repitió la misma lógica con otro nombre y dejó el déficit estructural más alto de la historia reciente", afirmó, reiterando que su Administración no llegó para repetir dicho ciclo, sino para "romper con el estancamiento" y la "burocracia que paraliza y ahoga la inversión".