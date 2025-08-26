Eros Ramazzotti vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

El cantautor italiano Eros Ramazzotti anunció su regreso a Chile en el marco de su gira planetaria bautizada como "Una historia importante World Tour".

La serie de conciertos tendrá dos jornadas inaugurales el 17 y 18 de octubre en Amsterdam (Holanda) en el evento Symphonica in Rosso, pero su inicio formal será en febrero de 2026 con un recorrido por Europa.

Luego de realizar un puñado de shows en estadios en su natal Italia, Ramazzotti llegará a Norteamérica en octubre del próximo año, para finalmente arribar a Sudamérica en noviembre de 2026.

Esta será la primera visita del cantante de "Las cosas de la vida" a Chile desde 2022, ocasión en la que presentó su álbum "Latido infinito" en el Movistar Arena.

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Eros Ramazzotti en Chile se realizará el 26 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena.

Entradas

Las entradas para este show se pondrán a la venta el próximo lunes 1 de septiembre a través de Puntoticket.