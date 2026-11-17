Europe anuncia su regreso a Chile: fecha y entradas
La banda sueca, de recordado paso por el Festival de Viña, tendrá como telonero al británico Jayler.
La banda sueca, de recordado paso por el Festival de Viña, tendrá como telonero al británico Jayler.
Los días 25 y 26 de febrero de 1990 el Festival de Viña del Mar tuvo sobre su escenario al grupo Europe, y desde ese momento los suecos han cultivado una cercana relación con el público chileno, con el que se reencontrarán durante 2027.
Con el británico Jayler como invitado especial, los intérpretes de "Scream of Anger" o "The Final Countdown" se presentarán el próximo 18 de abril en el Santander Arena.
La venta de entradas, a través de Puntoticket, tendrá dos etapas: preventa desde el 24 de noviembre, con 20% de descuento por 48 horas o hasta agotar el 20% del recinto; y venta general, terminado el proceso anterior.
Los valores, sin descuento, van entre los 67.850 y 113.850 pesos.