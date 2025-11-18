Grupo Frontera vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

El Grupo Frontera, conocido por su hit con Bad Bunny "unx100to", anunció su regreso a Chile de la mano de su gira internacional "Triste Pero Bien Cabrón Tour".

Los originarios de Texas vienen de estrenar su tercer álbum "Lo Que Me Falta Por Llorar" y de presentar en vivo su tema "Me retiro" con el legendario Carlos Santana en los Latin Grammy 2025.

Esta gira comenzará en Colombia en abril de 2026 y recorrerá Centroamérica, buena parte de México y Europa, para concluir en octubre con sus presentaciones en Latinoamérica.

¿Dónde y cuándo es?

El show de Grupo Frontera en Chiel se realizará el próximo 15 de octubre de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves 19 de noviembre a las 12:00 horas en Puntoticket.