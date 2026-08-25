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Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Helloween prepara su retorno a Chile anunciando telonero: Fecha y recinto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Polímetro será el encargado de abrir el concierto de celebración de los 40 años de los padres del power metal.

Helloween prepara su retorno a Chile anunciando telonero: Fecha y recinto
 Masayuki Noda

El show de las "calabazas unidas" tendrá a dos vocalistas en el escenario.

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La banda alemana Helloween se encuentra a pocas semanas de su regreso a Chile en el marco de la celebración de sus 40 años de carrera, anunciando como teloneros a uno de los grupos pioneros del metal progresivo nacional, Polímetro.

El show de las "calabazas unidas" tendrá a dos vocalistas en el escenario, el cantante original Michael Kiske y quien lo reemplazó, Andi Deris; además de contar con los guitarristas Michael Weikath y Kai Hansen, quienes -junto al bajista Markus Grosskopf- iniciaron el grupo en Hamburgo, en 1983.

Polímetro, que ya ha compartido escenario con bandas como Stratovarius, Angra y Symphony X, serán los encargados de abrir el concierto de celebración de los padres del power metal a realizarse el próximo 11 de septiembre en el Movistar Arena.

Las entradas, disponibles mediante el sistema PuntoTicket, tienen precios que van desde los 29 mil a los 79 mil pesos, sin cargo por servicio.

El tour "40 Years Anniversary" reúne parte importante de la carrera de Helloween, desde su primer disco, "Walls of Jericho", editado en 1985.

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